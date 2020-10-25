«Москва начинает дистанцироваться от того, что может произойти в Беларуси» 20 25.10.2020, 10:50

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Было сделано несколько важных заявлений.

«Москва начинает дистанцироваться от того, что может произойти в Минске 25—26 октября и после этих дат», — считает бывший белорусский дипломат, экс-помощник Лукашенко по международным вопросам Игорь Лещеня.

25 октября истечет срок ультиматума Светланы Тихановской, после чего протестующие собираются перейти к более активным действиям.

Лещеня обращает внимание на ответ министра иностранных дел России Сергея Лаврова на вопрос о готовности к смене власти в Беларуси (14 октября): «Необходимо видеть перспективу развития наших союзников, те шаги, которые нам позволят сохранить хорошие, взаимовыгодные отношения с ними, независимо от того, как будут развиваться внутриполитические события».

«А вот 22 октября официальный Минск мог похвастаться сразу тройным вниманием Москвы. «Рутинный» визит директора службы внешней разведки С. Нарышкина проходил в обрамлении высказываний В. Путина и Д. Пескова на белорусскую тематику», — пишет белорусский дипломат у себя в «Фейсбуке».

На заседании дискуссионного клуба «Валдай» В. Путин допустил, что белорусскими силовиками применялась неоправданная жестокость. И высказал мнение, что, те, кто это допустил, должны ответить.

А его пресс-секретарь в интервью программе «Большая игра» и вовсе завершил описание глубины российско-белорусских отношений выводом о том, что «для Путина и для России главное — это не отношения лично с Лукашенко. Главное — это отношения с братским для нас белорусским народом», — обращает внимание Лещеня.

То, что политики не могут публично сказать сами, они поручили телеведущей НТВ Ираде Зейналовой, которая 18 октября заявила: «Лукашенко должен понять, что следующий транш, который уйдет также на оплату долгов, будет очень сильно зависеть от того, как он свои обещания выполнит: и по транзиту нефтепродуктов через наши порты, и по референдуму по Конституции, после которого должны пройти выборы».

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