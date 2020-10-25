Ученые выяснили, какой будет еда через 10 лет 8 25.10.2020, 17:39

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На Оксфордском фестивале науки и идей была представлена еда из недалекого будущего.

По мнению ученых в 2030 году мы будем питаться лабораторным мясом и улучшать вкус звуковыми приправами, а также будет доступна вегетарианская еда для домашних животных. Одни специалисты связывают изменение пищи с развитием современных технологий, другие — с климатом и экологией планеты, пишет lenta.ua.

Одним из главных продуктов считается искусственное мясо. Сейчас ученые научились его выращивать из клеток животных, которые берутся из мышц животных под наркозом. Эксперты предполагают, что через десять лет из разряда элитного лабораторное мясо перейдет в обычную категорию и станет общедоступным продуктом.

Еще одна инновация — звуковая приправа. Для того чтобы человек смог лучше воспринимать вкус блюда, он должен во время еды слушать специально подобранную музыку. Причем это касается любых мест: как ресторанов и кафе, так и домашних приемов пищи.

Изменения коснутся и пищи для питомцев. Ученые подсчитали, что производство кормов на основе мяса ежегодно в атмосферу выбрасывает 64 млн тонн углекислого газа. А перевод четвероногих друзей на вегетарианство поможет улучшить экологическую ситуацию. Однако разработки в этой области еще ведутся, потому что резкий переход на нетрадиционное питание может принести вред здоровью животных.

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