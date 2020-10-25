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Раскрыто неожиданное полезное свойство томатного сока

  • 25.10.2020, 20:42
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Раскрыто неожиданное полезное свойство томатного сока

Участники эксперимента пили в течение года томатный сок в неограниченных количествах.

Употребление томатного сока способно снизить артериальное давление и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает издание Rai Al Youm со ссылкой на исследование ученых Токийского медицинского и стоматологического университета.

В эксперименте приняли участие 184 мужчины и 297 женщин. Специалисты предложили им в течение одного года пить несоленый томатный сок в неограниченных количествах.

В результате у 94 добровольцев с гипертонией значительно снизилось кровяное давление. Кроме того, у 125 пациентов уменьшился уровень липопротеинов низкой плотности ("плохого холестерина").

"Насколько нам известно, наша работа является первым исследованием, изучающим влияние употребления томатов или томатных продуктов на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение года и в широком возрастном диапазоне", — говорится в исследовании.

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