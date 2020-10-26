Тысячи автомобилистов заблокировали движение на МКАД в знак солидарности с протестующими айтишниками 1 26.10.2020, 17:52

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фото: nn.by

Невероятная солидарность.

Достойный внимания эпизод произошел сегодня возле Парка высоких технологий. Около тысячи айтишников там вышли на МКАД. Судя по всему, прибывшая группа силовиков применила против них спецсредства. Прозвучал взрыв, протестующие бросились в лес и к зданиям, пишет nn.by.

Однако спустя время часть протестующих вернулась на МКАД.

Не прошло и часа после этого, как к ПВТ съехались тысячи автомобилистов. Они полностью заблокировали движение на внешнем кольце МКАД, выражая свою солидарность сигналами.

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