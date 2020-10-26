Лех Валенса: Я хочу, чтобы у белорусов все получилось 6 26.10.2020, 21:01

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Лех Валенса

Фото: dpa

Первый президент Польши дал напутствия рабочим, которые бастуют в Беларуси.

26 октября глава стачкома МТЗ Сергей Дылевский встретился в Гданьске с Лехом Валенсой, первым президентом Польши. Встреча с лидером, который победил коммунизм, совпала с началом народной забастовки в Беларуси. В офисе Леха Валенсы обсуждались вопросы рабочих профсоюзов и морального духа бастующих. Сергей Дылевский задавал вопросы, Лех Валенса делился собственным опытом управления стачкомом в 1980-е, передает «Польскае радыё».

Лех Валенса поддерживает белорусов, восхищается их отвагой и желает успеха. Первый президент Польши выразил готовность помогать белорусам всеми способами, при этом подчеркнув тот факт, что основная работа сейчас происходит внутри Беларуси. «Те, кто оказался за границей, должны обеспечивать финансовую поддержку и логистику, но основная ваша надежда – на человеческие ресурсы, которые продолжают бороться внутри страны. Мне очень хочется, чтобы у белорусов все получилось», – сказал Лех Валенса. Он добавил, что белорусы должны быть готовы к тому, что режим будет мешать забастовке всеми возможными способами, но люди не должны этого бояться. Именно забастовки рабочих приближают победу народа над режимом.

«Борьба рабочих за свои права в Польше была очень долгой и трудной, она растянулась на годы. Мы надеемся справиться быстрее», – заявил Сергей Дылевский. Бывший глава стачкома Минского тракторного завода и член президиума Координационного совета покинул Беларусь в связи с опасениями за собственную безопасность. До этого Дылевский отбыл 25-дневный арест. 11 октября руководство МТЗ вынудило его уволиться, пригрозив лишить работы родителей, которые также трудятся на МТЗ. Всего Сергей Дылевский проработал на МТЗ 12 лет.

«Нам в Беларуси не дают регистрировать независимые профсоюзы», – говорил Сергей. Лех Валенса отвечал: «А вы не обращайте на это внимание, работа режима – создавать вам трудности. Важна не регистрация профсоюза на бумаге, важны сами люди».

Перед тем, как возглавить профсоюз «Солидарность», Лех Валенса был электриком Гданьской судоверфи. В 1983 году получил Нобелевскую премию мира, а в 1990 году стал первым президентом Польши, пробыв на этом посту пять лет. «Солидарность» способствовала свержению коммунистического режима в Польше, поэтому рабочих Гданьской судоверфи спустя 40 лет помнят и почитают во всем мире как героев. После Леха Валенсы в Республике Польша сменилось четыре президента.

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