Трамп догоняет Байдена в некоторых ключевых штатах за неделю до выборов президента США

Трамп догоняет Байдена в некоторых ключевых штатах за неделю до выборов президента США6
- 26.10.2020, 21:15
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Опубликованы данные опросов.
За восемь дней до выборов президента США кандидат от Демократической партии Джо Байден по опросам в нескольких ключевых штатах опережает своего конкурента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, который пытается задержаться в Белом доме на вторую каденцию, передает zn.ua.
Опрос YouGov в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине показал уверенное преимущество бывшего вице-президента над действующим президентом:
МИЧИГАН: Байден 52%, Трамп 42%
ПЕНСИЛЬВАНИЯ: Байден 52%, Трамп 44%
ВИСКОНСИН: Байден 53%, Трамп 43%
Опрос Atlanta Journal Constitution в Джорджии показывает разницу в пределах статистической погрешности. В штате за Байдена готовы проголосовать 47%, за Трампа 46%.
Опрос CBS News во Флориде, Джорджии и Северной Каролине показал небольшой разрыв между кандидатами в президенты:
Флорида: Байден 50%, Трамп 48%
Джорджия: Байден 49%, Трамп 49%
Северная Каролина: Байден 51%, Трамп 47%
Данные Техасского университета в Тайлере показывают, что Байден лишь на три процента опережает Трампа в “Штате одинокой звезды” – 48% против 45%.
Перед дебатами опрос Gallup показал, что 56% американцев считают, что Трамп не заслуживает второго срока. Исторически в США все кандидаты с рейтингом одобрения 50% и выше выиграли переизбрание, а президенты с рейтингом одобрения значительно ниже 50% проигрывали.
Трамп, который пытается задержаться в Белом доме еще на одну каденцию, продолжает отставать в опросах от Байдена. Аналитики журнала The Economist считают, что шансы Байдена на победу гораздо выше, чем у действующего главы государства.
Стоит отметить, что у Байдена лучшие рейтинги перед выборами, чем у любого претендента на пост президента США с 1936 года.