Трамп догоняет Байдена в некоторых ключевых штатах за неделю до выборов президента США 6 26.10.2020, 21:15

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Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Опубликованы данные опросов.

За восемь дней до выборов президента США кандидат от Демократической партии Джо Байден по опросам в нескольких ключевых штатах опережает своего конкурента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, который пытается задержаться в Белом доме на вторую каденцию, передает zn.ua.

Опрос YouGov в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине показал уверенное преимущество бывшего вице-президента над действующим президентом:

МИЧИГАН: Байден 52%, Трамп 42%

ПЕНСИЛЬВАНИЯ: Байден 52%, Трамп 44%

ВИСКОНСИН: Байден 53%, Трамп 43%

Опрос Atlanta Journal Constitution в Джорджии показывает разницу в пределах статистической погрешности. В штате за Байдена готовы проголосовать 47%, за Трампа 46%.

Опрос CBS News во Флориде, Джорджии и Северной Каролине показал небольшой разрыв между кандидатами в президенты:

Флорида: Байден 50%, Трамп 48%

Джорджия: Байден 49%, Трамп 49%

Северная Каролина: Байден 51%, Трамп 47%

Данные Техасского университета в Тайлере показывают, что Байден лишь на три процента опережает Трампа в “Штате одинокой звезды” – 48% против 45%.

Перед дебатами опрос Gallup показал, что 56% американцев считают, что Трамп не заслуживает второго срока. Исторически в США все кандидаты с рейтингом одобрения 50% и выше выиграли переизбрание, а президенты с рейтингом одобрения значительно ниже 50% проигрывали.

Трамп, который пытается задержаться в Белом доме еще на одну каденцию, продолжает отставать в опросах от Байдена. Аналитики журнала The Economist считают, что шансы Байдена на победу гораздо выше, чем у действующего главы государства.

Стоит отметить, что у Байдена лучшие рейтинги перед выборами, чем у любого претендента на пост президента США с 1936 года.

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