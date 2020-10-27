В МГЛУ сразу 30 преподавателей начали забастовку

В МГЛУ сразу 30 преподавателей начали забастовку5
- 27.10.2020, 17:12
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Они отменяют свои занятия и требуют отставки Лукашенко.
Как сообщает Telegram-канал «Баста!», в Минском государственном лингвистическом университете подготовили заявление, которое поддержали больше 30 преподавателей – об участии в общенациональной забастовке.
Они требуют прекратить насилие, освободить политзаключенных и отправить Лукашенко в отставку. Также преподаватели призывают руководство университета присоединиться к бастующим и поддержать их требования.
– Мы официально уведомляем студентов об отмене занятий и просим, чтобы на вопрос, почему не были на занятиях, отвечали, что преподаватель отменил в связи с забастовкой, — заявила доцент кафедры итальянского языка Наталья Дулина.