Игорь Кизим: В Беларусь не будут пускать украинцев, литовцев и поляков 4 28.10.2020, 16:48

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Игорь Кизим

Фото: Вадим Замировский / tut.by

Посол Украины в Минске сообщил об безосновательных отказах для граждан этих стран на границе.

Белорусские пограничники безосновательно отказывают во въезде гражданам Украины, Литвы и Польши, сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

«Пограничники принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно Литвы, Польши и Украины. Все-таки они продолжают считать Украину угрозой», - сказал он эфире hromadske.ua.

Украина, ЕС и другие страны Запада не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

В Беларуси третий месяц продолжаются массовые акции протеста против режима Александра Лукашенко, который правит страной с 1994 года, жестко подавляя оппозицию и независимые средства массовой информации.

Антиправительственные протесты вспыхнули после президентских выборов 9 августа. Протестующие считают результаты выборов сфальсифицированными и требуют отставки Александра Лукашенко.

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