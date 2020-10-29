Байден удерживает преимущество над Трампом в 12% 12 29.10.2020, 15:00

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Джо Байден

До выборов президента США остается пять дней.

Уже в ближайший вторник состоится день выборов в Соединенных Штатах, на которых выберут президента страны. Опрос либерального телеканала показал, что кандидат от Демократической партии Джо Байден на 12 процентов опережает республиканца Дональда Трампа, сообщает «Зеркало недели Украина».

Новый опрос CNN показывает, что Байдена готовы проголосовать 54% тех, кто собирается зарегистрироваться на выборы. За Трампа готовы отдать свои голоса 42% опрошенных.

Байден лидировал во всех опросах CNN с 2019 года. С весны у бывшего вице-президента было статистически значимое преимущество во всех качественных национальных опросах.

Хотя в конечном итоге результат выборов будет определен на основании результатов в масштабе штатов, которыми руководствуется Коллегия выборщиков, лидерство Байдена в национальном масштабе шире, чем у любого кандидата в президенты за более чем два десятилетия в последние дни кампании.

Перед финальным раундом дебатов между Трампом и Байденом опрос Gallup показал, что 56% американцев считают, что Трамп не заслуживает второго срока. Исторически в США все кандидаты с рейтингом одобрения 50% и выше выиграли переизбрание, а президенты с рейтингом одобрения значительно ниже 50% проигрывали.

Трамп, который пытается задержаться в Белом доме еще на одну каденцию, продолжает отставать в опросах от Байдена. Аналитики журнала The Economist считают, что шансы Байдена на победу гораздо выше, чем у действующего главы государства.

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