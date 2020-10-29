Тревожный звоночек о расколе 2 Дмитрий Гурневич

29.10.2020, 16:20

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Фото: ТАСС

Власть не может сохранить монолитность в критический момент.

Признаки трещин в системе пришли оттуда, откуда должна была демонстрироваться ее монолитность — из лагеря силовиков. Впустую делать вид, что это банальная ротация (и чем больше нас будут убеждать в том, что это рядовое событие, тем больше это доказывает обратное). Любая причина перестановок в такое время — это доказательство неэффективности системы.

Вакульчик, который с должности главы КГБ стал помощником Лукашенко по Брестской области – это вишенка на торте. Если бы Брестчина стояла в огне, на такое назначение можно было бы наскрести логики. Но почти все сейчас решается в Минске. И в это время Лукашенко высылает преданного человека, который 8 лет руководил спецслужбой номер 1 – в Брест.

И важно не только то, что этих людей снимают и понижают. Важно, как это будет воспринято вертикалью. А будет воспринято, как тревожный звоночек о трещине и невозможность сохранить монолитность власти в критический момент.

Дмитрий Гурневич, «Фейсбук»

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