Reuters: Россия приостановила испытания своей вакцины против COVID-19

Reuters: Россия приостановила испытания своей вакцины против COVID-1913
- 29.10.2020, 19:03
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Ранее сообщалось, что у нескольких участников испытаний российской вакцины выявили коронавирус.
Вакцинация в рамках клинических испытания российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» приостановлена, передает агентство Reuters.
Отмечается, что причиной приостановки клинических испытания якобы стала нехватка препарата, хотя ранее глава НИЦЭМ Александр Гинцбург заявлял, что испытания «Спутник V» продолжаются и «недостатка вакцины нет».
Представитель компании Crocus Medical, которая помогает проводить испытания вакцины, сообщил агентству, что спрос на «Спутник V» «колоссален» и производства вакцины не хватает для его покрытия.
Напомним, у нескольких участников испытаний российской вакцины выявили COVID-19.