Reuters: Россия приостановила испытания своей вакцины против COVID-19 13 29.10.2020, 19:03

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фото: dpa/yonhap

Ранее сообщалось, что у нескольких участников испытаний российской вакцины выявили коронавирус.

Вакцинация в рамках клинических испытания российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» приостановлена, передает агентство Reuters.

Отмечается, что причиной приостановки клинических испытания якобы стала нехватка препарата, хотя ранее глава НИЦЭМ Александр Гинцбург заявлял, что испытания «Спутник V» продолжаются и «недостатка вакцины нет».

Представитель компании Crocus Medical, которая помогает проводить испытания вакцины, сообщил агентству, что спрос на «Спутник V» «колоссален» и производства вакцины не хватает для его покрытия.

Напомним, у нескольких участников испытаний российской вакцины выявили COVID-19.

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