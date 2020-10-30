Службы охраны госграницы Литвы: В Беларусь могут въезжать путешественники только некоторых категорий 2 30.10.2020, 13:23

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Литовские пограничники рассказали о ситуации в пунктах пропуска.

В четверг с 16 часов белорусские пограничники остановили въезд легковых автомобилей через КПП на границе с Литвой. По словам белорусских пограничников, это решение связано с угрозой пандемии. Однако некоторых путешественников на легковых авто в Беларусь все же впускают, сообщает delfi.lt.

По данным Службы охраны госграницы Литвы, это были машины граждан Беларуси, возвращающихся на родину. Кроме того, без ограничений границу могут пересекать грузовые автомобили и машины граждан других стран, у которых есть белорусская рабочая виза, трудовой договор или вид на жительство в Беларуси.

Граждане других стран (включая Литву) в Беларусь въехать не могут. Автобусы могут пересекать границу, если в них находятся граждане Беларуси, граждан других стран не впускают, их возвращают в Литву.

Грузовики беспрепятственно въезжают в Беларусь через Лаворишкес, Медининкай, Шальчининкай и Райгардас. И неважно, граждане каких стран ими управляют.

По предварительным данным, выезжать из Беларуси никому не запрещается. После принятого Беларусью в четверг решения очередей легковых машин на границе нет. Все водители, узнав о новом порядке, вернулись в Литву.

Никаких инцидентов на КПП не было. СОГГ заметила, что из-за пандемии и других ограничений движение легковых автомобилей на границе с Беларусью было вялым. Беларусь сообщила, что закрыта также граница с Латвией, Польшей и Украиной.

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