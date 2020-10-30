«Мы стали сильнее, мы стали нацией!» 2 30.10.2020, 17:09

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Вы только вспомните, как все начиналось.

- Вы только вспомните, как все начиналось, - пишет телеграм-каналу «Баста» читательница. - Как мы стояли в очередях, чтобы оставить подпись за своего кандидата, как ходили на невероятный митинг Светланы Тихановской, как, несмотря ни на что, всей страной пошли голосовать!

Как МЗКТ послал на 3% и как мы попробовали бастовать. Зато сейчас мы стали сильнее, мы стали нацией!

Надеюсь, что никто из нас не жалеет, что мы начали этот путь. Мы сможем пройти его до конца только все вместе: пенсионеры, студенты, рабочие, медики - все мы, белорусы!

Не сдаемся, друг за друга!

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