закрыть
31 октября 2020, суббота, 14:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске проходит Женский марш солидарности с бастующими (Онлайн)

1
  • 31.10.2020, 13:37
  • 3,561
В Минске проходит Женский марш солидарности с бастующими (Онлайн)
Фото: onliner.by

Белоруски вышли в центр столицы.

Независимые телеграм-каналы призвали минчанок выйти сегодня на Женский марш солидарности с бастующими белорусами. Марш начался возле кинотеатра «Беларусь».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.

14:00 Марш дошел до Немиги. Девушки скандируют лозунги, им сигналят проезжающие мимо машины.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

13:54 На Женском марше появилась новая кричалка.

13:54 Женщины на марше скандируют «Жыве Беларусь!».

13:48 Участницы Марша требуют новых выборов. В руках они несут цветы и национальные символы.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

13:41 В Женском марше участвует несколько сотен женщин.

13:36 Женский марш стартовал возле кинотеатра «Беларусь».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Абсурд в кубе
Абсурд в кубе Валерий Карбалевич
Требуются санитары
Требуются санитары Андрей Санников
Дешевый ОМОН
Дешевый ОМОН Ирина Халип
Бастуй, Беларусь!
Бастуй, Беларусь! Баста!