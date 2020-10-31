В Минске проходит Женский марш солидарности с бастующими (Онлайн)1
- 31.10.2020, 13:37
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Белоруски вышли в центр столицы.
Независимые телеграм-каналы призвали минчанок выйти сегодня на Женский марш солидарности с бастующими белорусами. Марш начался возле кинотеатра «Беларусь».
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.
14:00 Марш дошел до Немиги. Девушки скандируют лозунги, им сигналят проезжающие мимо машины.
13:54 На Женском марше появилась новая кричалка.
13:54 Женщины на марше скандируют «Жыве Беларусь!».
13:48 Участницы Марша требуют новых выборов. В руках они несут цветы и национальные символы.
13:41 В Женском марше участвует несколько сотен женщин.
13:36 Женский марш стартовал возле кинотеатра «Беларусь».