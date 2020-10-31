«Вертикали» не хватает кислорода 1 31.10.2020, 14:57

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Все у российского начальства делается «на живую нитку».

После смерти неделю назад в ростовской ковидной больнице 13 пациентов от нехватки кислорода, начался привычный для чиновников аврал, пишет телеграм-канал «Серпом По».

Подготовиться заранее ко второй волне ковида, во время относительно спокойных летних месяцев, начальство в Москве и его подчиненные в регионах не пожелали.

Министр промышленности и торговли Мантуров вышел к журналистам. Из его туманного выступления понятно, что в 20 регионах с поставками кислорода проблемы есть точно. Что касается остальных, то ясно не сказано – проблем нет. Согласно сообщению ТАСС заявлено так: «…мы опросили, как только получили первый сигнал о проблемах с наличием достаточного количества медицинского кислорода, все 85 субъектов, и видим, что есть определенный дисбаланс в наличии медицинского кислорода».

При этом, из того, что рассказывает Мантуров, следует, что технической проблемы нет – нужные объемы поставок кислорода начальство могло обеспечить, заранее организовав работу: «… производители промышленного кислорода готовы также начать выпуск медицинского газа в случае необходимости».

Так почему уже не начали? Надо было дождаться смерти людей и только тогда спохватиться? (после сегодняшнего взрыва кислородной будки в Челябинске наверняка начнут в авральном порядке проверять соблюдение правил хранения кислорода и техники безопасности при его применении).

Между прочим, внезапно возникшая нехватка кислорода в больницах говорит, вероятно, о том, что ситуация с тяжелыми ковидными больными более серьезная, чем весной.

Все у российского начальства делается «на живую нитку». Без прогноза, без создания резервов. И при этом желание спихнуть ответственность с себя на тех чиновников, что сидят на местах. Вот и Мантуров ненавязчиво, между делом, пробрасывает мысль о «коллегах» в регионах, которые «своевременно не подали соответствующие запросы производителям медицинского кислорода». Но «коллегам», чтобы подать заявки нужны деньги. Им их выделили? Спрогнозировали возможный рост ковидной эпидемии?

Опять низы виноваты, а хваленая «вертикаль» снова испарилась, спряталась в кремлевском бункере. Бумажки в папочке перекладывает.

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