США запустят на орбиту три разведывательных спутника 1 31.10.2020, 18:29

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Все три старта планируется осуществить с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

США в ноябре выведут на орбиту три тяжелых спутника в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO), следует из данных специализированного издания Spaceflight Now, сообщает The Insider.

В частности, речь идет о ракете-носителе Atlas V с секретным спутником NROL-101. По информации издания, он является спутником радиолокационной разведки Topaz Block II.

Кроме того, компания ULA запустит ракету Delta IV со спутником NROL-44. По словам экс-сотрудника НАСА Дэвида Бейкера, речь идет о запуске американского космического аппарата Orion, также известного как Mentor.

Также разведывательный спутник NROL-108 будет запущен ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX. О целях, орбите, размере и других характеристиках американского спутника данных нет. Предполагается, что он похож на спутник NROL-76, который был запущен компанией SpaceX в 2017 году.

Все три старта планируется осуществить с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Отметим, что 4 ноября компания SpaceX готовится осуществить запуск ракеты Falcon 9 с четвертым спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III в интересах ВВС США.

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