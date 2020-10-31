Сванидзе: Песенка Лукашенко спета, Москве он не нужен 32 31.10.2020, 20:56

24,358

Николай Сванидзе

В Кремле уже приняли насчет него решение.

Российский историк и журналист Николай Сванидзе считает, что Владимиру Путину невыгодно долго поддерживать Александра Лукашенко.

По мнению Сванидзе, в Кремле уже приняли решение насчет Лукашенко.

– Он не нужен Москве. Он в прямом смысле не нужен, – сказал историк в эфире Эха Москвы. – С ним нечего делать. Он ни на что не годен. Поддерживать его, нелегитимного, нелюбимого руководителя – только снижать свой рейтинг. Собственно, рейтинг республики. Чем больше Путин поддерживает Лукашенко – тем менее популярен в Беларуси. Зачем ему это нужно?

Договориться с ним о слиянии, об объединении он не может, потому что Лукашенко нелегитимен. Его подпись нелегитимна. Он говорит: простите, это что, Лукашенко подписал? Знаете, что сделайте с этой бумажкой, которую подписал Лукашенко. И все. Поэтому из него прок как с козла молока, я прошу прощения.

Сванидзе считает, что у Лукашенко сейчас «плохое настроение» и «для этого есть все основания».

– Лукашенко, по-моему, песенка спета в любом случае, – отметил историк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».