Редакция The Washington Post: В Беларуси мы видим подлинное движение за демократию 31.10.2020, 22:55

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ФОТО: NN.BY

Самым большим призом для белорусов будет окончание правления диктатора.

"Несмотря на карательные меры, белорусы упорно продолжают протестовать против кражи последних выборов со стороны Лукашенко. Это подлинное движение за демократию, которое не прекратится так просто - и, будем надеяться, восторжествует", - пишет газета The Washington Post (перевод - inopressa.ru) в редакционной статье.

(...) "Протестное движение еще не заставило Лукашенко покинуть кресло президента, где он остается при поддержке президента России Владимира Путина. Но Лукашенко не может чувствовать себя слишком уютно в этом кресле. Он проигнорировал требование оппозиции уйти в отставку, прекратить репрессии и освободить политических заключенных к 25 октября. В понедельник белорусов призвали к всеобщей забастовке, повысив тем самым ставки. (...) Тысячи рабочих заводов и других предприятий, а также студенты университетов прислушались к призыву и не вышли на работу и учебу(...)".

"США и Европа ввели санкции против белорусских чиновников. Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден, не колеблясь, высказался прямо, заявив: "Я продолжаю поддерживать народ Беларуси и поддерживаю его демократические устремления". (...)

"Битва за Беларусь не окончена. Протестующие заслуживают всяческой поддержки, которую только могут оказать демократические страны. Европейский парламент наградил протестное движение Премией Сахарова за свободу мысли, что стало достойным признанием "мужества, стойкости и решимости" протестующих. Самым большим призом будет окончание правления Лукашенко и мирная передача власти ", - заключает редакция газеты.

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