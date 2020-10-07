Литва изменила порядок самоизоляции для приезжающих из-за рубежа 7.10.2020, 17:32

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox

Самоизоляция нужна после приезда из стран, где заболеваемость на 10% выше, чем в Литве.

Правительство Литвы изменило порядок самоизоляции для путешественников, возвращающихся из-за рубежа.

Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на министерство здравоохранения Литвы.

Отныне самоизолироваться нужно будет только после приезда из тех стран, где заболеваемость COVID-19 выше, чем в Литве.

До сих пор в Литве действовало требование самоизолироваться, если человек прибывает из страны, где уровень заболеваемости составляет более 25 случаев на 100 000 жителей.

В соответствии с новым порядком самоизоляция нужна после приезда из стран, где заболеваемость на 10% выше, чем в Литве.

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