Литва изменила порядок самоизоляции для приезжающих из-за рубежа
- 7.10.2020, 17:32
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Самоизоляция нужна после приезда из стран, где заболеваемость на 10% выше, чем в Литве.
Правительство Литвы изменило порядок самоизоляции для путешественников, возвращающихся из-за рубежа.
Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на министерство здравоохранения Литвы.
Отныне самоизолироваться нужно будет только после приезда из тех стран, где заболеваемость COVID-19 выше, чем в Литве.
До сих пор в Литве действовало требование самоизолироваться, если человек прибывает из страны, где уровень заболеваемости составляет более 25 случаев на 100 000 жителей.
В соответствии с новым порядком самоизоляция нужна после приезда из стран, где заболеваемость на 10% выше, чем в Литве.