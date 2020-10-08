Патриарх РПЦ Кирилл ушел на карантин из-за коронавируса 8.10.2020, 14:31

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Настоятель Московского патриархата по возрасту входит в группу риска.

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла отправили на карантин после контакта с зараженным коронавирусом. Об этом он рассказал в послании настоятелю и монахам Троице-Сергиевой лавры, сообщает РБК.

В послании патриарх извинился за то, что не сможет совершить традиционный визит в лавру в день памяти преподобного Сергия Радонежского. «С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло. Посчитал невозможным подвергать всех вас опасности заражения», — написал он.

В послании Кирилл добавил, что «текущая пандемия — это серьезное испытание, которое дает нам возможность убедиться в силе молитвы и требует от нас усугубления личных духовных подвигов ради избавления нашего народа от губительного поветрия».

Патриарх Кирилл по возрасту входит в группу риска — в ноябре ему исполняется 74 года.

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