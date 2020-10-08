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Ученые назвали друзей, от которых ощущаешь больше поддержки

  • 8.10.2020, 21:36
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Ученые назвали друзей, от которых ощущаешь больше поддержки
Фото: beautywild.blog.ru

Результаты исследований показывают, что важно не только количество друзей.

Хорошо иметь друзей и родственников, которые поддерживают вас при необходимости, но еще лучше, если они тоже близки между собой. К такому выводу пришли исследователи в Университете штата Огайо, пишет MedicalXpress. Работа опубликована в журнале Social Psychology Quarterly.

В одном исследовании 339 добровольцев попросили перечислить восемь человек в своей жизни, к которым они могли бы обратиться за поддержкой за последние шесть месяцев. Участники оценили по шкале от 1 до 7, сколько поддержки они получили от каждого человека. Большинство указывали друзей или членов семьи, но некоторые также называли коллег, партнеров, одноклассников или соседей. Участников также попросили оценить по шкале от 1 до 7, насколько хорошо общаются друг с другом их близкие (от «они не знают друг друга» до «чрезвычайно близки»). Результаты показали, что чем «плотнее» сети, тем большую поддержку, по словам участников, они давали.

Во втором исследовании с участием 240 человек выяснялось, имеет ли значение плотность социальной сети в конкретной ситуации, когда людям нужна помощь. В этом случае участников попросили перечислить две разные группы по четыре человека, к которым они могли бы обратиться, если бы им потребовалась поддержка. Одна группа состояла из четырех человек, которые не были близки друг к другу, а другая группа — из четырех, которые хорошо общались. Затем участников попросили представить сценарий, в котором в их дом ворвались и они обратились за поддержкой. Половине добровольцев было сказано подумать о сценарии, где они просили о помощи у четверки не связанных между собой друзей, половина представляла, что ищет помощи у близко знакомых между собой. В итоге вторая группа предположила, что получит большую поддержку.

По словам ученых, результаты обоих исследований показывают, что важно не только количество друзей, но и то, насколько они знакомы друг с другом: «У вас могут быть двое друзей, которые очень вас поддерживают, но если они тоже дружат друг с другом, вы почувствуете еще большую поддержку».

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