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Запущенная в космос Tesla Илона Маска добралась до Марса

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  • 8.10.2020, 22:21
  • 6,882
Запущенная в космос Tesla Илона Маска добралась до Марса
фото: SpaceX

Свой личный автомобиль глава Tesla и SpaceX запустил в космос в феврале 2018 года.

В феврале 2018 года компания SpaceX впервые запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy, которая вывела в космоc личный автомобиль Илона Маска. К осени 2020 года Tesla Roadster вишневого цвета добралась до Марса, передает «Популярная механика».

С момента отправки электромобиля на орбиту за его движением в космическом пространстве следят не только в Tesla, но и энтузиасты космоса. Они и отметили, что 7 октября 2020 года состоялось важное событие — Roadster с манекеном под именем Starman («Звездный человек») приблизилась к Марсу.

«Звездный человек, которого в последний раз видели покидающим Землю, сегодня впервые сблизился с Марсом — он пролетел в пределах 0,05 астрономических единиц, или менее 5 миллионов миль, от Красной планеты», — сообщила на своей странице в Twitter компания SpaceX.

По данным американского космического эксперта Джонатана МакДауэлла, Tesla Roadster пролетела около Марса на расстоянии от Красной планеты в 7,41 миллиона километров, что является максимально возможным вариантом приближения электромобиля к планете.

Запущенная SpaceX машина недавно была включена в категорию космического мусора и сейчас электромобиль находится на удалении порядка 89,6 миллиона километров от Земли и по состоянию на сентябрь 2020 года движется со скоростью примерно 14,5 километров в секунду.

Как ожидается, близкий подход к Земле Tesla совершит 5 ноября 2020 года — оказавшись от нас на расстоянии менее чем в 52 000 000 км. В дальнейшем же, согласно расчётам, Roadster не подойдет близко к Земле до 2047 года. Напомним, что в августе 2019 года Tesla Roadster совершила первый оборот вокруг Солнца — на этот путь у электромобиля ушло 557 дней, а за это время «Звездный человек» преодолел более 115 миллионов километров, удалившись на такое расстояние от Земли.

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