Израиль начал испытания вакцины против коронавируса на людях 4 1.11.2020, 18:25

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Вакцина была разработана Израильским институтом биологических исследований.

Израиль запустил испытания на людях вакцины против COVID-19. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Первыми израильтянами, которым ввели вакцину от коронавируса, стали 34-летний Анар Оттоленги, житель Тлалима на юге Израиля, и 26-летний Сегев Харел из Кфар-Йона.

Вакцина была разработана Израильским институтом биологических исследований и носит название Brilife. Сегодня началась первая фаза испытания на людях, она будет проводиться на 80 здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 55 лет. За каждым добровольцем в течение трех недель будут наблюдать, чтобы определить, есть ли какие-либо побочные эффекты, вызванные вакциной. Исследователи также изучат, вырабатываются ли у добровольцев антитела к коронавирусу.

Вице-президент по клиническим разработкам и исследованиям в медицинском центре Sheba доктор Дрор Харатс, сказал, что уверен в безопасности вакцины и что ученые сделали все необходимое, чтобы гарантировать, что этим добровольцам не будет причинен вред.

Специальных лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. ВОЗ считает, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

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