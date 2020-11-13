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В бобруйском костеле молились за Романа Бондаренко

  • 13.11.2020, 22:25
В бобруйском костеле молились за Романа Бондаренко

Память о Романе всегда будет жить в наших сердцах.

В костеле Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Бобруйске сегодня прошли две панихиды по убитому Роману Бондаренко. Утром – по инициативе ксендза, а на вечер Святую Мессу по Роману заказали верующие. На службу пришло около ста человек разных конфессий, передает «Белсат».

Ксендз Константин Карака поблагодарил прихожан за солидарность и отметил, что в костеле необычайно многолюдно для службы в рабочий день.

«Мы сегодня собрались, чтобы выразить свою скорбь, чтобы вместе помолиться за почившего Романа Бондаренко, – обратился священник к верующим в начале мессы. – Кто-то заканчивает свою жизнь, исполнив все свои намерения, у кого-то уход из жизни трагичен. Иногда нам кажется, что кто-то ушел, еще много не сделав. Но это можем за них доделать мы».

Священник выразил надежду, что трагическая смерть Романа Бондаренко будет напоминать белорусам о достоинстве и неприкосновенности человеческой жизни.

«Пусть память о Романе всегда живет в наших сердцах, – говорил ксендз Константин. – Примите Божье благословление, и с ним смело шагайте в завтрашний лучший день».

В Бобруйске чтят память Романа Бондаренко

Жители Бобруйска весь день 13 ноября несли свечи и цветы в память о Романе Бондаренко к памятнику жертвам политических репрессий.

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