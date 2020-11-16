Ученые рассказали, почему планеты и звезды имеют шарообразную форму 1 16.11.2020, 12:12

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Механизм формирования галактик происходит на значительно больших масштабах.

Когда вещество из протозвёздного облака собирается в планету или звезду, оно падает на центр тяжести облака, при этом закручиваясь вокруг него в случайных направлениях, пишет lenta.ua.

В результате сложного взаимодействия между частицами облака, со временем, из всех возможных плоскостей и направлений вращения остаётся только одна плоскость и одно направление. В силу сохранения углового момента, из-за сжатия туманности увеличивается скорость её вращения, а вслед за этим и центробежная сила.

Это приводит к тому, что вещество, оставшееся на периферии туманности растягивается в диск в плоскости экватора звезды — облако становится «сплющенным».

Таким образом, формируются плоские звёздные системы, механизм формирования галактик такой же, только происходит на значительно больших масштабах и требует больше времени. Почему же тогда планеты и звёзды имеют форму шара?

Материя, упавшая на планету/звезду/ядро галактики, теряет скорость (считается, что её импульс передаётся звёздному ветру или другим выбрасываемым частицам) и попадает в более сильное гравитационное поле. Центробежная сила уже не столь велика и не может поддерживать форму диска, объект становится сферическим или, точнее сказать, сплюснутым шаром, так как центробежная сила не исчезает полностью.

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