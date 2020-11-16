В Азии создали крупнейшую в мире зону свободной торговли 3 16.11.2020, 14:41

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15 стран участвуют в экономическом партнерстве.

В воскресенье, 15 ноября, 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона подписали региональное соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве, создав крупнейший в мире торговый блок, который должен способствовать постпандемическому экономическому росту стран-членов, сообщает polskieradio.pl.

Эти 15 стран – это Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, а также 10 членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Вместе они производят около 30% мирового ВВП, их население также составляет 30% населения всего земного шара.

Подписанное соглашение о свободной торговли устанавливает общие правила и стандарты для целого ряда видов экономической деятельности.

«Всестороннее региональное экономическое партнерство» (ВРЭП) было официально предложено в 2012 году, а переговоры продолжались с 2013 года. Прогресс был особенно медленным в первые годы, но дискуссия набрала обороты после того, как Дональд Трамп стал президентом США в 2017 году. На фоне растущей тенденции протекционизма правительства стран-участниц стали более положительно относится к свободной торговле.

Это соглашение стало историческим прорывом для Китая и Японии - крупнейшей и второй по величине экономик Азии. Для них ВРЭП является первым соглашением о свободной торговле. Тарифы на 86% японских товаров, экспортируемых в Китай, будут отменены. Это сулит большие выгоды японским производителям, в частности поставщикам автомобильных запчастей.

В комментарии Nikkei Asia один из аналитиков отметил, что эта сделка имеет большое значение, особенно учитывая длительное влияние COVID-19 и неопределенные последствия президентских выборов в США.

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