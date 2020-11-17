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Антирекорд в Украине: почти 12 тысяч зараженных СOVID-19 в сутки

  • 17.11.2020, 14:43
  • 1,073
Антирекорд в Украине: почти 12 тысяч зараженных СOVID-19 в сутки

Всего в стране зафиксировано 557 657 случаев заражения.

Число случаев заражения COVİD-19 в Украине за сутки составило 11 968 человек. Всего зафиксировано 557 657 случаев заражения. Об этом сайту Charter97.org сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

За минувшие 24 часа из-за COVID-19 в Украине скончались 159 человек. Общее число умерших с начала эпидемии достигло 9 856.

Выздоровели 250 983 человека, в том числе 6 786 за минувшие сутки.

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