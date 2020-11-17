Может ли черноплодная рябина и зеленый чай защитить от вируса? 1 17.11.2020, 15:09

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С момента начала пандемии многие люди начали применять народные средства.

В начале года, когда пандемия COVID-19 только начала набирать обороты, многие люди начали скупать в магазинах лимон, имбирь, и другие продукты, которые традиционно считаются «действенными» средствами от вирусных и бактериальных инфекций, пишет «Популярная механика».

До сих пор достоверных научных подтверждений тому, что отвары трав и чаи с определенными продуктами помогают при лечении тех или иных инфекций, не существует. Проблема в том, что народных средств много, а их эффективность по большей части не превосходит синтетические лекарственные препараты. Некоторые лекарства с доказанным действием действительно содержат растительные компоненты, но в гораздо больших концентрациях, которые могут оказывать терапевтическое воздействие. Однако в отношении определенных продуктов ученые не получили достоверных сведений об эффективности.

Играет роль и тот факт, что для проведения действительно достоверного исследования необходимо приложить немало сил и денег. Если при тестировании лекарств эти исследования спонсирует фармацевтическая компания, то при анализе действия, например, лимона или имбиря, ученым придется самим проводить опыты. Поэтому сведения о терапевтических эффектах народных средств довольно скудны.

Однако недавно ученые из Университета Ульма показали, что два народных средства — черноплодная рябина и зеленый чай — обладают противовирусным эффектом в отношении SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Авторы провели эксперименты на культурах клеток и показали, что сок черноплодной рябины способен убить более 90% частиц вирусов SARS-CoV-2, вируса гриппа A и аденовируса 5 типа. Несмотря на успешность народных методов, на человека эффект этих средств не доказан. Поэтому, если вы почувствовали недомогание, заниматься самолечением не стоит — при симптомах инфекции стоит немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.

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