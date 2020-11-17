В США создали самый экономичный бизнес-самолет

В США создали самый экономичный бизнес-самолет5
- 17.11.2020, 18:38
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Самолет сможет перевозить пассажиров в условиях первого класса на расстояние до 7200 км.
В США компания Otto Aviation создала самый экономичный самолет Celera 500L для бизнес-авиации. Об этом сообщает Avianews.
"Низкое потребление топлива обеспечивается особой аэродинамической формой воздушного судна и наличием всего одного винтового двигателя", - говорится в сообщении.
Новый самолет уже совершил более 30 испытательных полетов. Расход топлива составляет 90-130 мл на 1 км полета.
Самолет Celera 500L может перевозить шесть пассажиров в креслах первого класса на расстояние до 7200 км со скоростью более 700 км/час.
Создатели самолета считают, что Celera 500L сможет выполнять рейсы бизнес-авиации по цене обычных регулярных рейсов.
В прототипе в пассажирском салоне отсутствуют иллюминаторы. Однако в презентации показано, что серийные образцы будут иметь окна для пассажиров.