В США создали самый экономичный бизнес-самолет 5 17.11.2020, 18:38

5,614

фото: Otto Aviation

Самолет сможет перевозить пассажиров в условиях первого класса на расстояние до 7200 км.

В США компания Otto Aviation создала самый экономичный самолет Celera 500L для бизнес-авиации. Об этом сообщает Avianews.

"Низкое потребление топлива обеспечивается особой аэродинамической формой воздушного судна и наличием всего одного винтового двигателя", - говорится в сообщении.

Новый самолет уже совершил более 30 испытательных полетов. Расход топлива составляет 90-130 мл на 1 км полета.

Самолет Celera 500L может перевозить шесть пассажиров в креслах первого класса на расстояние до 7200 км со скоростью более 700 км/час.

Создатели самолета считают, что Celera 500L сможет выполнять рейсы бизнес-авиации по цене обычных регулярных рейсов.

В прототипе в пассажирском салоне отсутствуют иллюминаторы. Однако в презентации показано, что серийные образцы будут иметь окна для пассажиров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».