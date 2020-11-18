Синоптики предупреждают о сильном ветре в четверг 18.11.2020, 16:58

1,928

Там также опубликована информация о погоде в областных центрах.

Сильный ветер ожидается на большей части территории Беларуси в предстоящий четверг, синоптики объявили оранжевый уровень опасности, сообщает interfax.by.

«19 ноября утром и днем на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с», - говорится в сообщении на официальном сайте Белгидромета.

Там также опубликована информация о погоде в областных центрах.

Минск

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха +5..+7°C. Ветер южный, 6-11 м/с. Порывы до 15-18 м/с.

Брест

Облачно с прояснениями. Без осадков.Температура воздуха +8..+10°C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Порывы до 14 м/с.

Витебск

Облачно с прояснениями. Ночью кратковременные осадки, в основном дождь (вероятность осадков 70-80%), днем без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха +5..+7°C. Ветер южный, 6-11 м/с. Порывы до 15-18 м/с.

Гомель

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха +2..+4°C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Порывы до 14 м/с.

Гродно

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь к вечеру небольшой дождь (вероятность осадков 60-70 %). Температура воздуха +8..+10°C. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Порывы до 15-18 м/с.

Могилев

Облачно с прояснениями. Ночью кратковременные осадки, в основном дождь (вероятность осадков 70-80%), днем без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха +3..+5°C. Ветер южный, 6-11 м/с. Порывы до 15-18 м/с.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».