Вакцина Pfizer от коронавируса показала 95% эффективности 1 18.11.2020, 17:39

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Фото: NURPHOTO

В компании заявили, что планируют подать заявку на регистрацию вакцины в течение нескольких дней.

Экспериментальная вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала 95%-ю эффективность, согласно окончательным результатам клинических испытаний, пишет «Новое время».

Ранее компания Pfizer сообщила, что вакцина от коронавируса BNT162b2 по результатам третьей фазы клинических испытаний доказала свою эффективность на 90%.

Среди более чем 43 тысяч добровольцев зафиксировали 170 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из которых 162 — в группе плацебо. Восемь случаев COVID-19 зафиксировали в группе, получившей две дозы вакцину. По словам разработчиков, это позволило повысить оценку эффективности вакцины до 95%.

По словам разработчиков, вакцина BNT162b2 доказала свою высокоэффективность против коронавируса через 28 дней после введения первой дозы. Ее эффективность была одинаковой для всех возрастных и этнических групп.

Кроме того, у пожилых добровольцев, которые входят в группу риска, эффективность вакцины составила более 94%, пишет CNBC.

«Данные показывают, что наша вакцина… способна добиться высокого уровня защиты от COVID-19 всего через 29 дней после первой дозы. Вдобавок наблюдалось, что вакцина хорошо переносится всеми возрастными группами в основном с легкими или умеренными побочными реакциями, что может быть частично обусловлено относительно небольшой дозой», — рассказал генеральный директор BioNTech Угур Шахин.

По данным разработчиков, вакцина также способствовала предотвращению тяжелого течения COVID-19 у добровольцев. Во время третьей фазы клинических испытаний было зарегистрировано 10 тяжелых случаев COVID-19, причем девять из них — в группе добровольцев, получивших плацебо.

Напомним, в американской компании Moderna заявили, что их вакцина от коронавируса эффективная почти на 95%. Это подтвердили клинические испытания вакцины с участием 30 тысяч добровольцев.

По данным ВОЗ, Украина сможет получить первую партию вакцины от коронавируса во втором квартале 2021 года. В рамках Фонда глобальной доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) можно рассчитывать на выделение 8,340 млн доз вакцины до конца 2021 года, что составляет 20% населения Украины.

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