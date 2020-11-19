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Потери белорусских транспортников выросли в 13 раз

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  • 19.11.2020, 8:52
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Потери белорусских транспортников выросли в 13 раз

Две трети «флагманов» отрасли относятся к нерентабельным предприятиям.

Кризис и девальвация прошлись катком по транспортным предприятиям. Многие показатели отрасли находятся около многомесячных минимумов, пишут banki24.by.

За 10 месяцев перевозки грузов на транспорте упали на 7,5% до 331,6 млн тонн. Еще сильнее сократились перевозки пассажиров — на 17,5% до 1,347 млрд человек.

При этом на фоне второй волны эпидемии коронавируса пассажирские перевозки не восстанавливаются в месячном выражении. За октябрь такие перевозки снизились на 20% к 2019 году.

Статистика о финансах и состоянии расчетов в Беларуси выходит с лагом в 1 месяц к данным о перевозках. На сегодня доступна информация за 9 месяцев. Выручка крупных и средних предприятий транспорта номинально выросла на 1,5% к 2019 году.

Однако за тот же период тарифы на перевозку грузов повысились на 12,6%. Следовательно, в реальном выражении не было никакого роста к базовому периоду. Прибыль от продажи продукции на транспорте даже в номинале упала на 4,4%.

Понятное дело, что с поправкой на инфляцию падение было еще глубже. Средний уровень рентабельности продаж на транспорте составил 7,5%. Но это в общем-то «средняя температура по больнице».

Практически две трети флагманов транспорта относятся к нерентабельным или низкорентабельным компаниям. По итогам 9 месяцев около 27,1% флагманов отрасли были нерентабельны (несли убытки от реализации), а еще 38,7% имели рентабельность от 0% до 5%. К высокорентабельным предприятиям (рентабельность от 30%) относились только 2,1%.

Девальвация рубля существенно ухудшила конечные финансовые результаты транспортников. Чистая прибыль на транспорте обвалилась в 3 раза до 228,8 млн BYN. Особо мощная просадка произошла на воздушном транспорте. Если в 2019 году эта отрасль получила чистую прибыль в 60,8 млн BYN, то в 2020-м зафиксировала чистый убыток в 127,4 млн BYN.

Доля убыточных предприятий на транспорте подскочила с 14% до 24,1%, а их чистый убыток возрос в 13 раз до 575,5 млн BYN. На воздушном транспорте потери убыточных компаний взлетели в 92 раза до 131,3 млн BYN. Суммарные долги транспортников на 1 октября достигли 7,927 млрд BYN.

По сравнению с началом года они выросли на 33,7%. Просрочка по долгам транспорта увеличилась в 2,5 раза до 496,2 млн BYN. Практически весь прирост токсичных долгов связан с сухопутным и трубопроводным транспортом.

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