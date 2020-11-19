Режиссера Романа Виктюка похоронят во Львове 19.11.2020, 10:54

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Роман Виктюк

Фото: РИА «Новости»

Родной город указан в завещании известного режиссера.

Режиссера Романа Виктюка, согласно его завещанию, похоронят в его родном городе Львове на Лычаковском кладбище. Там же находятся могилы его родителей. Об этом со ссылкой на племянницу режиссера сообщила украинская служба «Радио Свобода». Дата похорон пока не определена.

Церемония прощания пройдет в Москве в пятницу в театре Романа Виктюка с 11 до 15 часов.

Театральный режиссер Роман Виктюк скончался в одной из московских больниц во вторник, 17 ноября. Ему было 85 лет. В конце октября его госпитализировали с коронавирусом. Позже Виктюка переводили в реанимационное отделение и подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Мировую известность режиссер приобрел благодаря спектаклю «Служанки» по пьесе Жана Жене, премьера которого состоялась в 1988-м году на сцене московского театра «Сатирикон». С этой постановкой Виктюк объездил десятки стран. В 1990-х годах он открыл в Москве собственный театр, в котором проработал до конца жизни.

Всего на счету Романа Виктюка, начавшего театральную деятельность в 1950-х годах, более 250 спектаклей, созданных в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, США, Италии и ряде других стран.

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