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В России число случаев заражения коронавирусом превысило два миллиона

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  • 19.11.2020, 13:07
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В России число случаев заражения коронавирусом превысило два миллиона

Это вторая страна в Европе, которая пересекла данную отметку.

Как стало известно сайту Charter97.org, в России число заразившихся COVID-19 превысило 2 миллиона человек.

Только по официальным данным за прошедшие сутки в РФ зафиксировали рекорд заболеваемости коронавирусом: 23 610 новых случаев.

Больше всего заболевших в Москве — 6438 человек за сутки, далее идут Санкт-Петербург и Московская область — 2312 и 880 новых случаев заражения за сутки — соответственно.

Умерли за последние сутки еще 463 пациента с COVID-19, что также стало рекордным показателем.

Отметим, что Россия — вторая страна Европы, которая пересекла отметку в 2 миллиона заразившихся. Первой была Франция.

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