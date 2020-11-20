закрыть
20 ноября 2020, пятница, 11:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские склады трещат от непроданных товаров

1
  • 20.11.2020, 10:07
  • 4,105
Белорусские склады трещат от непроданных товаров
иллюстрационное фото

Продукция накапливается, несмотря на падение производства.

В 2020 году чиновники хотят не допустить снижения ВВП Беларуси. Их потуги оборачиваются ростом складских запасов в промышленности, пишут banki24.by.

В прежние времена промышленность была одним из драйверов роста экономики. Предприятия худо-бедно модернизировались и это позволяло увеличивать валовой выпуск. Рост выпуска почти всегда сопровождается поднятием добавленной стоимости. В свою очередь, рост добавленной стоимости увеличивает ВВП. Альтернативным инструментом властей по наращиванию ВВП остаются складские запасы.

Госкомпаниям можно приказать работать на склад в расчете, что когда-то кризис закончится и их продукцию раскупят. А если не раскупят, то не беда — ВВП все равно вырос, целевые показатели по валу достигаются.

К сожалению, в белорусской системе до сих пор важнее не эффективность в виде прибыли и рентабельности, а доведенные вплоть до предприятий индикаторы по росту к прошлому году. Часто различные спущенные на фабрики и заводы показатели противоречат друг другу: выполнив одни, нельзя не провалить другие.

Однако это мало кого беспокоит в госвертикали — ведь главное создавать сносную картинку, видимость прогресса. В текущем году наблюдается повторение пройденного. Спущены вниз указания не допустить падения ВВП к 2019 году.

Промышленное производство пока в минусе: за 10 месяцев оно упало на 1,2%. Складские запасы в промышленности находятся на 5-летних максимумах. К 1 ноября на складах лежала продукция на 5,146 млрд BYN. На указанную дату это соответствовало 68,3% среднемесячного выпуска.

В зависимости от региона положение со складскими запасами было в разной степени напряженности. Например, в Брестской области запасы на 1 ноября составили 591,9 млн BYN, или 68% месячного выпуска. В Витебской области складские запасы достигли 512,2 млн BYN, или 49,2% месячного выпуска, в Гомельской — 441,9 млн BYN, или 28,2%, в Гродненской — 617,5 млн BYN, или 70,4%, в Могилевской — 414,9 млн BYN, или 64,7%. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Минске и Минской области.

На предприятиях столицы складские запасы составили 1,245 млрд BYN, или 104,3% месячного выпуска, в пристоличной области — 1,323 млрд BYN, или 98,6%. Главные роли в накоплении складских запасов играют предприятия машиностроения и производители транспортных средств. Летом и в начале осени чиновники прибегали к административной разгрузке складов. Минфин выпускал рублевые облигации и деньги от размещения использовались на закупки техники для предприятий АПК. Но суть в том, что это инструмент разового применения и эффект от него будет кратковременным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Жыве Беларусь!
Жыве Беларусь! Павел Селин
Выходим к исполкомам в своих городах
Выходим к исполкомам в своих городах «Баста!»
Битва, от которой зависит судьба планеты
Битва, от которой зависит судьба планеты Наталья Радина
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников