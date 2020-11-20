Белорусские склады трещат от непроданных товаров 1 20.11.2020, 10:07

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иллюстрационное фото

Продукция накапливается, несмотря на падение производства.

В 2020 году чиновники хотят не допустить снижения ВВП Беларуси. Их потуги оборачиваются ростом складских запасов в промышленности, пишут banki24.by.

В прежние времена промышленность была одним из драйверов роста экономики. Предприятия худо-бедно модернизировались и это позволяло увеличивать валовой выпуск. Рост выпуска почти всегда сопровождается поднятием добавленной стоимости. В свою очередь, рост добавленной стоимости увеличивает ВВП. Альтернативным инструментом властей по наращиванию ВВП остаются складские запасы.

Госкомпаниям можно приказать работать на склад в расчете, что когда-то кризис закончится и их продукцию раскупят. А если не раскупят, то не беда — ВВП все равно вырос, целевые показатели по валу достигаются.

К сожалению, в белорусской системе до сих пор важнее не эффективность в виде прибыли и рентабельности, а доведенные вплоть до предприятий индикаторы по росту к прошлому году. Часто различные спущенные на фабрики и заводы показатели противоречат друг другу: выполнив одни, нельзя не провалить другие.

Однако это мало кого беспокоит в госвертикали — ведь главное создавать сносную картинку, видимость прогресса. В текущем году наблюдается повторение пройденного. Спущены вниз указания не допустить падения ВВП к 2019 году.

Промышленное производство пока в минусе: за 10 месяцев оно упало на 1,2%. Складские запасы в промышленности находятся на 5-летних максимумах. К 1 ноября на складах лежала продукция на 5,146 млрд BYN. На указанную дату это соответствовало 68,3% среднемесячного выпуска.

В зависимости от региона положение со складскими запасами было в разной степени напряженности. Например, в Брестской области запасы на 1 ноября составили 591,9 млн BYN, или 68% месячного выпуска. В Витебской области складские запасы достигли 512,2 млн BYN, или 49,2% месячного выпуска, в Гомельской — 441,9 млн BYN, или 28,2%, в Гродненской — 617,5 млн BYN, или 70,4%, в Могилевской — 414,9 млн BYN, или 64,7%. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Минске и Минской области.

На предприятиях столицы складские запасы составили 1,245 млрд BYN, или 104,3% месячного выпуска, в пристоличной области — 1,323 млрд BYN, или 98,6%. Главные роли в накоплении складских запасов играют предприятия машиностроения и производители транспортных средств. Летом и в начале осени чиновники прибегали к административной разгрузке складов. Минфин выпускал рублевые облигации и деньги от размещения использовались на закупки техники для предприятий АПК. Но суть в том, что это инструмент разового применения и эффект от него будет кратковременным.

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