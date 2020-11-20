Стоимость акций Tesla выросла до рекордного уровня 20.11.2020, 12:08

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Инвесторы готовы вкладывать деньги в электромобили Илона Маска.

В четверг, 19 ноября, стоимость акций Tesla поднималась до $508,61. Это рекордный уровень для компании.

На закрытии торгов стоимость одной акции составляла $499,27 (рост на 2,6%). За последних три дня котировки выросли более чем на 20%. Рыночная капитализация компании выросла до $473,3 млрд, сообщает nv.ua.

Это связано с тем, что Tesla будет включена в индекс S&P 500 перед открытием торгов 21 декабря. Об этом было объявлено после закрытия торгов в понедельник, 16 ноября. Включение Tesla в S&P 500 приведет к тому, что инвестиционные фонды, которые отслеживают этот индекс, должны будут продать акции компаний, уже входящих в индекс, на сумму около $51 миллиарда и потратить их на покупку акций Tesla, чтобы их портфели правильно отражали индекс, пишет Reuters.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал к постепенному отказу от автомобилей, использующих бензин и дизельное топливо, к 2030 году, то есть на десять лет раньше, чем планировалось.

Инвесторы готовы вкладывать деньги в компании, занимающиеся электромобилями, в том числе в стартапы, отмечает Bloomberg.

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