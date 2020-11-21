Медики выяснили, какая из известных вакцин помогает и от COVID-19 1 21.11.2020, 8:48

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Исследование провели в США.

Исследователи из США выяснили, что люди, получившие вакцину от кори, краснухи и паротита, значительно реже страдают от тяжелых форм COVID-19, чем непривитые пациенты. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Американского общества микробиологии (ASM) со ссылкой на статью в журнале mBio.

"Мы провели первое иммунологическое исследование, посвященное изучению статистических связей между прививкой от кори, краснухи и паротита и симптомами COVID-19. Мы раскрыли обратную зависимость между уровнем антител к вирусу паротита и остротой проявлений COVID-19. Она говорит о том, что связь между ними действительно существует и ее нужно изучать", - рассказал профессор университета штата Джорджия в Атенс (США) Дэвид Харли, чьи слова приводит пресс-служба ASM.

После начала всемирной эпидемии коронавируса биологи и медики всех стран мира приступили не только к разработке вакцины от SARS-CoV-2, но и к изучению действия уже существующих прививок от других болезней на COVID-19. Некоторое время ученые возлагали надежды на то, что вакцина БЦЖ, защищающая человека от туберкулеза, может снижать вероятность заражения или развития тяжелых последствий от коронавирусной инфекции, однако эти надежды не оправдались.

Аналогичные опыты Харли и его коллеги проводят с июня этого года, используя комбинированную вакцину от кори, краснухи и паротита (MMR). В этих наблюдениях участвовало 80 добровольцев, недавно получивших подобную прививку и впоследствии заразившихся коронавирусом.

Дополнительная защита от COVID-19

Это дало ученым возможность оценить то, насколько эффективно прививка MMR защищает человека от последствий проникновения SARS-CoV-2 в его организм. Для этого ученые собрали образцы крови всех больных и сопоставили тяжесть их симптомов с концентрацией антител к вирусу паротита.

Оказалось, что вакцина от кори, краснухи и паротита действительно обладала некими защитными эффектами и против коронавируса. Это выражалось в том, что чем больше антител к вирусу паротита присутствовало в организме носителей COVID-19, тем меньше проявлялись симптомы болезни.

В частности, все добровольцы, в чьем организме уровень антител достигал отметки в 130-300 условных единиц, не проявляли характерных симптомов коронавирусной инфекции или страдали от очень легких ее форм. С другой стороны, те больные, на которых прививка MMR почти не подействовала, часто заполучали пневмонию, высокую температуру и другие тяжелые последствия развития COVID-19 и нередко попадали в реанимацию, причем вероятность этого была тем выше, чем меньше антител присутствовало в их крови.

"Открытая нами закономерность может объяснять то, почему дети и подростки крайне редко страдают от тяжелых форм COVID-19. Сегодня почти все дети в США и других развитых странах получают первую подобную прививку на 12-15-м месяце жизни, а вторую - в 4-6 лет", - подытожил Джеффри Голд, один из соавторов работы из Организации по защите окружающего мира в Уоткинсвилле (США)

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