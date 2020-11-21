Беларусь будет свободной! 2 21.11.2020, 21:39

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ФОто: ТАСС

У нас все получится.

- Здравствуйте, меня зовут Роман. Я один из тех, кто верит, что нашей стране будет лучше без этой лживой, безумной и бездушной власти, пишет читатель телеграм-канала «Баста!».

Всё больше граждан понимает, что это скотское отношение ко всем нам более невозможно терпеть. Хватит! Я закипал не один день, надоело говорить на кухне о том, что творится в нашей стране.

Я прекрасно понимал, что меня ждёт со стороны руководства Лукомльской ГРЭС, когда писал заявление о присоединении к забастовке.

Как и ожидалось - уволили. Не обратили внимания на благодарности и отсутствие нареканий в работе. Режиму не нужны такие как мы. Ну что ж, пришло время начать новую жизнь.

Спасибо фондам, всем, кто поддержал меня. Белорусы консолидировались и действительно стали НАЦИЕЙ!

Ребята, у нас все получится! Беларусь будет свободной!

Хочу обратится к руководству предприятия. Вы спрашивали о том, где мой флаг? Я сделал свой флаг высоко над рабочим местом и каждую ночь из окна дома наблюдал, как он сияет!

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