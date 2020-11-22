Минские районы вышли на воскресный Марш 22.11.2020, 12:42

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Фото: «Наша Ніва»

Люди идут колоннами под национальными флагами.

В Минске разные районы выходят на воскресный протестный Марш. Люди идут из разных частей города колоннами под национальными флагами.

На Марш уже вышли минские микроайоны Каменная Горка, Чижовка, Сухарево.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.

Независимые телеграм-каналы призвали минчан собраться сегодня вначале в своих районах, а потом — выйти на площадь Независимости:

«В воскресенье 22 ноября в 12-00 собираемся в своих дворах, решаем районные дела и думаем, как лучше всего добраться до центра города.

В 14-00 с разных сторон выходим на самый большой двор Минска — площадь Независимости. Подходим с разных сторон. Если кто-то будет нас спрашивать, куда мы идем, мы громко отвечаем: «Перамовы! Мы идем на переговоры!».

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