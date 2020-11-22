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Что происходило в регионах в воскресенье 22 ноября

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  • 22.11.2020, 20:57
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Что происходило в регионах в воскресенье 22 ноября

Областные города и районные центры решили не отставать от столицы, выйдя на улицы.

22 ноября в Беларуси проходит Марш против фашизма. Как всегда эпицентром протестов стал Минск, но областные города и районные центры тоже решили не отставать от столицы, выйдя на улицы, передает euroradio.fm.

Брест

В час дня по Советской гулял ОМОН. Людей, которые тоже хотели погулять, порой снимали на камеру, передаёт городской журнал "Бинокль". Некоторых районах люди гуляли дружными колоннами или становились в цепи солидарности. А потом одного человека задерживало 6 силовиков — вместе надёжнее, да. И ещё опять задержали 63-летнюю Елену Гнаук — легенду брестских протестов. Её уже штрафовали, садили на сутки, помещали в карцер и даже завели уголовное дело — подозревают в организации массовых беспорядков.

Гродно

В городе над Нёманом сегодня люди становились в цепи солидарности, гуляли по центру, катались на автомобилях. В Центре была замечена пожилая женщина с БЧБ-зонтиком! А ещё милицейские начальники в штатском и ОМОН — тоже гуляли — выходной всё-таки!

Могилёв

В этом городе сегодня против диктатуры протестовала "картошка". В остальном всё предсказуемо: автозаки и силовики в центре, небольшие группки гуляющих мирных граждан и локальные акции протеста на районах.

Гомель

Парня, который достал БЧБ-флаг на улице, сразу скрутили и затянули в бус. Говорят, что там сегодня милиция стоит на каждом перекрёстке.

Ляховичи

В прошлое воскресенье жители этого города впервые увидели автозаки. И не случайно: два человека — тоже сила!

В обед стало известно, что задержано трое жителей Берёзы — они пили чай по-соседски. В Барановичах силовики оцепили центр города. А потом стали развлекаться: задержали двух мужчин, которые покупали шаурму в местном кафе. В автозак мужчин доставили вместе с шаурмой.

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