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Инаугурацию Байдена сократят из-за COVID-19

  • 22.11.2020, 22:15
  • 2,151
Инаугурацию Байдена сократят из-за COVID-19
Джо Байден
Фото: АР

Байден вступит в должность президента США 20 января.

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена будет сокращена по сравнению традиционными церемониями. Вступление в должность не поставит под угрозу здоровье американцев в условиях пандемии коронавируса.

Об этом заявил новый глава будущей администрации Белого дома Рон Клейн, сообщает агентство Reuters.

"Очевидно, это не будет та инаугурация, которая была у нас в прошлом", - сказал он.

Избранный президент-демократ неоднократно подвергался нападкам со стороны президента-республиканца Дональда Трампа за ношение маски и применение других мер по смягчению последствий COVID-19 во время кампании за Белый дом.

Трамп, который не соблюдал эти же меры предосторожности, сам заразился COVID-19 в начале октября, и среди сотрудников Белого дома и в его собственной семье было несколько случаев.

Клейн сказал, что Байден и избранный вице-президент Камала Харрис продолжат настаивать на мерах безопасности после вступления в должность 20 января, но не стал вдаваться в подробности.

Инаугурация президента традиционно включала присягу и речь нового президента в Капитолии США перед собранием людей на Национальной аллее, а также обед с законодателями и прием в Белом доме.

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