Итоговый фоторепортаж воскресного Марша 1 22.11.2020, 22:58

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Фото: «Белсат»

Десятки тысяч белорусов вышли на протест.

22 ноября в Минске состоялся новый марш, во время которого белорусы требовали отставки Лукашенко. Акция прошла в новом формате. Участники марша собирались в своих микрорайонах и двигались к точкам сбора, которые предварительно самые определяли в локальных чатах.

Смена тактики протестов стала ответом на брутальные действия силовиков. Две недели подряд количество задержанных в воскресенье превышало тысячу человек.

Фоторепортаж опубликовал «Белсат».

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

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