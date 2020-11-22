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Итоговый фоторепортаж воскресного Марша

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  • 22.11.2020, 22:58
  • 2,469
Итоговый фоторепортаж воскресного Марша
Фото: «Белсат»

Десятки тысяч белорусов вышли на протест.

22 ноября в Минске состоялся новый марш, во время которого белорусы требовали отставки Лукашенко. Акция прошла в новом формате. Участники марша собирались в своих микрорайонах и двигались к точкам сбора, которые предварительно самые определяли в локальных чатах.

Смена тактики протестов стала ответом на брутальные действия силовиков. Две недели подряд количество задержанных в воскресенье превышало тысячу человек.

Фоторепортаж опубликовал «Белсат».

Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»
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