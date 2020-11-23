Золотовалютный самообман России 5 Александр Коваленко

23.11.2020, 11:10

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Что стоит за «победными» отчетами Центробанка РФ.

В России, как и при СССР, населению информационно навязывались традиционно неверные, искаженные и гипертрофированные представления о мировой экономике и показателях стабильности государства. Например, населению РФ навязывали нарратив о том, что чем выше золотовалютные резервы страны, тем лучше для экономики, и в принципе, это показатель благополучия государства и его граждан.

На самом деле, золотовалютные резервы мало чего общего имеют с показателями благополучия государства, и лишь частично имеют отношение к экономическому развитию страны. По крайней мере, одним из таких соприкосновений является то, что согласно нормам МВФ, страна должна обеспечивать посредством своих ЗВР три месяца импорта. Если же золотовалютные резервы не соответствуют этому требованию, то может, именно может, быть поднят вопрос об объявлении ее дефолта.

При этом, что в СССР, что в Российской Федерации, в зависимость от ЗВР подвязывали огромное количество внешних показателей. Например, внешнюю задолженность государства. То есть, если внешние долги страны превышают ее ЗВР, то страна, де-факто, дефолтная. Например, в период Союза часто использовался такой прием, дабы дискредитировать Великобританию, экономический кризис которой, так же, как и погода, неизменен и постоянен в своем угрюмом совершенстве, но при этом, в самой Великобритании граждане имели куда более высокий уровень жизни, чем в "социалистическом раю". Аналогичный прием широко применяется и против США, а с 2014 года можно регулярно слышать заявления разного рода российских и пророссийских экспертов о неизбежности дефолта Украины "вот уже буквально завтра".

На сегодняшний день есть огромное количество примеров стран, которые успешно экономически развиваются, при абсолютном дисбалансе лишь частично соприкасающихся между собой показателей ЗВР и всех прочих, приплетаемых ушлой гибридной пропагандой. Но, с другой стороны, что же до самой России?

А в России идея безграничных ЗВР и вправду реализуется с настойчивостью отчаянного лемминга, ведь буквально в этом году, согласно отчету Центробанка РФ, 7 августа был установлен абсолютный рекорд объемов золотовалютных резервов Российской Федерации – 600,7 млрд долларов! Правда, на сегодняшний день он сократился до $583,9 млрд, но главное не это, а то, что в стране с более чем 25-миллионной армией нищих граждан, пикирующим ВВП, деградирующим промышленным производством, растущими внешними долгами, тотальной закредитованностью населения, и более чем 50% субъектами федерации, находящимися в стадии реального либо технического дефолта, один из самых высоких объемов ЗВР в мире!

То есть, очевидно, что показатель ЗВР уже никак не отражает реальную обстановку в экономике страны. Но, с другой стороны, это не совсем так. Дело в том, что до августа этого года, самый высокий показатель ЗВР РФ был зафиксирован 4 января 2013 года и составлял он 537,4 млрд долларов. Но, в 2014 году Россия вторглась в Украину и российские золотовалютные резервы стали резко сокращаться, ведь за реваншистскую авантюру пришлось платить как российской экономике, так и россиянам.

И вот, за окном 2020 год, и только сейчас, за 6 лет, Россия смогла сократить, как для темпов ее довоенного накопления ЗВР, столь незначительный разрыв. Шесть лет для преодоления разницы в $63 млрд?

В 2019 году, в статье «О росте золотовалютных резервов России и "соли" этого процесса» я подробно описал, что происходило с золотовалютными резервами РФ на протяжении всего этого времени. В частности, я отметил, что из-за вторжения в Украину российские ЗВР потеряли с 2014 по 2018 год не менее $410 млрд чистого прироста, а с 2018-го по 2019-й они находились в состоянии компенсации потерь объемом не менее $73 млрд.

То есть, фактически, все рекорды, которые сейчас демонстрируют ЗВР России — это бледная тень того, что могло бы быть на самом деле, если бы Кремль не начал реализовывать свою оккупационную политику. А был бы, при таких условиях, минимум триллион золотовалютных резервов в долларовом эквиваленте. Примерно столько же, сколько находится в офшорах российского капитала. И не исключено, что в случае глубокого политического кризиса, там же окажутся и ЗВР РФ, росту которых так радуются граждане, живущие в негазифицированных деревянных сараях с общим туалетом на этаже, либо и вовсе на улице.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, "Информационное сопротивление"

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