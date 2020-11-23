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Писатель Андрей Жвалевский подвел итоги Марша 22 ноября

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  • 23.11.2020, 11:53
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Писатель Андрей Жвалевский подвел итоги Марша 22 ноября

Помогла системная дезинформация.

Белорусский писатель и сценарист Андрей Жвалевский в «Фейсбуке» подвел итоги Марша, который состоялся 22 ноября. Напомним, на традиционную акцию протеста вышли десятки тысяч белорусов.

«Я шел к друзьям в гости и обратил внимание, что дворы на Притыцкого за ночь успели обновить праздничное ленточное убранство. Наверняка, не только на Притыцкого. Посчитал это хорошим признаком.

И действительно, тактика районных маршей оказалась плодотворной. Выяснилось, что создать десяток-другой колонн по 500-1000-2000 человек несравнимо проще, чем наш любимый двухсоттысячный марш. Люди кристаллизовались во дворах, на узловых точках в микрорайонах, потом выходили на улицу уже с флагами.

Очень помогла системная дезинформация: несколько уважаемых сми и ТГ-каналов написали, что в Минске марш начнется с площади Независимости. Никто из протестующих такую дурную идею даже не рассматривал, зато «правоохранители» оцепили центр, как в фильмах про войну. Сразу закрыли центральные станции метро (в итоге закрытых станций было аж 12), выставили «Рубежи». Короче, подготовились, молодцы.

А к тому, что колонны белорусов будут шастать по районам, оказались не готовы. Да, они все время пытались нас разогнать, но что-то пошло не так. Во-первых, разгоны удавались только при многократном численном перевесе «силовиков». Если из бусиков выскакивало два десятка людей в балаклавах против тысячи протестующих, никто никуда не разбегался. «Правоохранители» растерянно таращились дырками от балаклав и швырялись петардами, а то и светошумовыми. Но на эти хлопушки уже давно никто не реагирует. А уж если отважные ментолиционеры пытались задержать кого-то вдвоем, на них тут надвигалось человек по десять мирных граждан, и «лошки-петушки» смывались, бросив добычу. А иногда удавалось отбивать своих и от большего количества вооруженных типов.

При этом маршруты колонн создавались на лету. Нагнали черноты на Притыцкого? Окей, пройдемся по Бурдейного. Устроили засаду у «Спортивной»? А мы свернем в противоположную сторону. Каждый марш получился свой особенный, со своими фишками. «Силовики» могут неделю ломать головы и придумать противоядие, но все без толку — следующие районные марши пройдут по совершенно другим сценариям, которые будут создаваться на ходу.

И настроение у людей заметно изменилось. После смерти Романа Бондаренко многие вскидывали вверх не «викторию», а сжатый кулак. Я очень боялся, что горячие головы попытаются устроить драку с «правоохранителями». Но сегодня — очень мало кулаков. И очень много «викторий». Да, пришлось напрячься, мобилизироваться, пораскинуть мозгами, но все не зря. Марши прокатились вообще везде, даже в тех районах Минска, где раньше было тихо.»

Понемногу возвращается летне-осенняя карнавальность. Например, возле Национальной библиотеки люди водили хоровод вокруг большой ёлки.

Да, задержания, конечно, были. На сей момент в списках правозащитников 424 фамилии. Но, напомню, неделю назад было 1300. Так что и тут хорошая тенденция.

Гулял не только Минск. Просто перечислю населенные пункты, которые попадались мне в сводках: Заславль, Новополоцк, Гродно, Брест, Могилев, Берёза, Ивье, Пружаны, Старые Дороги, Лида, Логойск, Дзержинск, Смолевичи, Волковыск, Жодино и Пинск. Где-то были цепочки и марш по району. Где-то — одиночные пикеты. Где-то совсем партизанили: устраивали демонстрацию картофеля или лепили снеговика с флагом (привет, Лепель!).

«Власти» в это время продолжают в своем репертуаре. Если помните, в одном из районов Минска была маленькая Эйфелева башня, которую постоянно перекрашивали — то в БЧБ, то в серый. Сегодня утром башню спилили и увезли. Это фирменный стиль «белорусского государства»: все сломать и испахабить, лишь бы не позволить людям радоваться.

А после сегодняшнего всеобщего марша началась порция очередного вранья. Не буду все пересказывать — не стоит оно того — но один момент меня заинтересовал. Говорят, «протестующих вышло гораздо меньше». Но сколько — не говорят. А мне вот очень интересно, какую цифру нарисует МВД. Последняя озвученная была 2600. Да, и еще посмешило, что пропагандубы начали тырить кричалки. Протестующие часто скандируют, проходя по спальным районам: «Смотри в окно, а не в телевизор». Сегодня из телевизора посоветовали «не смотреть интернет, а смотреть в окно». Отличный совет, сегодня очень много обывателей увидело в окно очень много интересного.

Вечером представление продолжилось. После трех недель тяжелых, жертвенных, маршей люди поняли, что могут изменить многое без ненужных потерь. В моем Сухарево вечером не только светили фонариками, но и кричали «Жыве Беларусь» (что случается не каждый день) и размахивали из окон флагами (что обычно бывает только во время маршей).

А сегодня будем поддерживать наших пожилых героев. Мне кажется, они тоже воодушевились. В своем чате вовсю делятся планами на Марш Мудрости.

Хороший день. Хорошие предчувствия», — написал Андрей Жвалевский.

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