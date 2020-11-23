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Гвоздь в крышку гроба «Северного потока — 2»

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  • Александр Коваленко
  • 23.11.2020, 16:44
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Гвоздь в крышку гроба «Северного потока — 2»

США могут сделать неприятный подарок России.

В 2019 году развернулась нешуточная баталия между Россией с ее мега проектом "Северный поток-2" и всем остальным миром, в особенности США, пригрозившими российской трубе санкциями. На протяжении всего 2019 года российские пропагандисты, официальные лица, эксперты и некие иностранные лица "вызывающие доверие" рассказывали о том, что труба будет достроена, а санкции если и будут введены, то не навредят как строительству, так и участникам проекта.

И вот, за окном последняя неделя ноября 2020 года, а трубопровод "Северный поток — 2" не сдвинулся с места, со дня своей "заморозки", ни в физическом, ни в юридическом смысле.

За прошедший 2020-й год не было достроено ни одного метра трубопровода, как и не было найдено Россией обходных путей по действию санкций. Зато, российских обывателей целый год кормили сказками, про хитроумный маршрут судна "Академик Черский", который сжег тонны топлива за счет налогоплательщиков, но так и не обрадовал ура-патриотические слои сокрушительной победой над "империализмом"!

Но, как говорится, час от часу не лучше.

Дело в том, что пока еще действующее правительство США оповестило компании, участвующие в российском газовом проекте, о том, что если они не покинут данную авантюру, то могут оказаться под действием новых санкций. Причем, согласно опубликованной намедни информации, правительство США намерено представить Конгрессу полный отчет о компаниях, задействованных в проекте и которые должны попасть под санкции.

Фактически, как в 2019-м, накануне Нового Года, США могут сделать неприятный подарок России в виде очередного гвоздя в крышку ящика "Северного потока — 2". С учетом того, что нынешнее правительство США – уходящее, как и сам год, гвоздь окажется соизмеримо болезненным, но не последним.

Меня очень сильно удивили так называемые эксперты, которые утверждали, что администрация Джо Байдена будет ставить своей целью разморозку "Северного потока — 2" и снятие/послабление с проекта санкций, дабы наладить отношения с Европой. Большей чуши я и слышать не мог, ведь Джо Байден никогда не высказывался в поддержку такой тактики относительно российской трубы, а последние его заявления и вовсе должны Кремль насторожить. Ведь приход нового хозяина в Овальный кабинет, ознаменуется и показательной поркой давно пронявшихся стран-изгоев, первое место среди которых традиционно занимает РФ.

Фактически, уходящий 2020 год, уйдет, оставив после себя для российского руководство очередную санкционную оскомину, а приходящий 2021-й будет не слаще.

Конечно, Россия до последнего будет стараться завершить свой газовый мега проект и всячески задействовать для этого свое лобби. Но, в нынешней ситуации, с учетом реальной стоимости данного трубопровода, которая превышает $25 млрд с учетом ее сухопутной части, а не только морской, оцененной в $9,5 млрд, при нынешних ценах и низкой востребованности газа в ЕС, окупаемость его наступит не ранее чем через 50 лет. И это при условии достаточно терпимой и приемлемой конкуренции, чего, конечно же, не будет.

Но вот возникает вопрос, когда стартует отсчет этой самой окупаемости? Ведь пока что "золотая жила" "Газпрома", как и многие ее другие современные громкие проекты, "Турецкий поток" и "Сила Сибири", пока только приносят убытки за простой.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, "Информационное сопротивление"

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