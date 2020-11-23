Макс Корж в своем новом клипе показал протестный Минск 3 23.11.2020, 20:01

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фото: tut.by

Корж не только поддерживал протесты в Беларуси, но и сам приходил на уличные акции.

Макс Корж выпустил новый клип. В нём можно увидеть протестный Минск — карателей со щитами и бело-красно-белый флаг, вывешенный на многоэтажке. Клип был снят в столице в октябре на песню "Её виной", передает euroradio.fm.

23 ноября у Макса Коржа день рождения, ему исполнились 32 года.

Корж не только поддерживал протесты в Беларуси, но и сам приходил на уличные акции.

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