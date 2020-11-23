«Медицину довели до такого состояния, что уже конец» 10 23.11.2020, 21:37

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иллюстрационное Фото: tut.by

Врач с 16-летним стажем рассказывает, почему решил уволиться.

16 ноября около 5 тысяч белорусских медиков подписались под обращением к властям. В случае невыполнения требований они угрожают уволиться. Один из подписантов письма рассказал «Радыё Свабода», почему это сделал.

Собеседник, попросивший об анонимности, имеет более 16 лет стажа. 12 лет отработал врачом скорой помощи в Минске, затем был заместителем главврача в районной больнице. В связи с августовскими событиями уволился. Сейчас снова работает врачом на «скорой», но уже написал новое заявление на увольнение.

«Не хотел способствовать лжи администрации»

«Я начал говорить правду и выполнять свою работу, так, как это необходимо делать, — рассказывает врач о своем августовском решении об увольнении с руководящей должности. — Это касалось и статистики по смертности, и других вещей. Администрацию это не устроило, наши интересы пошли вразрез. Но можно сказать, что все это началось еще раньше, с весны. Когда официальная статистика по коронавирусу начала, скажем так, не соответствовать действительности».

Врач говорит, что еще в апреле смерти от коронавируса организованно списывались на сопутствующую заболеванию патологию. Он говорит, что это уже отработанная в Беларуси схема. То же самое, например, касается и смертей от онкологии. Они часто списываются на заболевания сердечно-сосудистой системы и другие.

«Мне это было неприятно, — говорит врач. — Я как заместитель главврача нес за это ответственность. А летом все начало нарастать. Я для себя решил, что больше не буду этого делать. Что не хочу способствовать лжи со стороны администрации. Рассказал об этом своим сотрудникам, они меня поддержали. Контракт у меня был до конца года, мы договорились разорвать его по согласию сторон».

«За документами для подтверждения дипломов приходят 5-6 человек ежедневно»

По словам собеседника, в ближайшие два месяца он должен решить, оставаться ли вообще жить в Беларуси. Работать в сфере медицины здесь, если в стране не произойдут важные изменения, ему будет сложно.

«Я постоянно разговариваю с коллегами из моего потока по университету, — говорит врач. — Многие из них не намерены оставаться здесь. В Беларуси сейчас нет условий для работы. Многие медики также беспокоятся о своей безопасности и безопасности своей семьи. Ведь когда похищают врача просто с рабочего места, это как понимать? И я не преувеличиваю, это история врача из Минской областной больницы, которая пошла на прием к пациентке и не вернулась домой. Или когда рядом с больницами задерживают врачей? О какой безопасности можно говорить?».

Врач говорит, что медики не видят в Беларуси будущего ни для себя, ни для своих семей. Причем это уже не только разговоры, но и конкретные действия.

«Недавно я был в университете, мне в учебном отделе сказали, что 5-6 человек в день приходят за документами, необходимыми для подтверждения дипломов за границей, — рассказывает собеседник. — Эти документы нужны для эмиграции. Выписка с отметками, планы учебы и интернатуры. Это все рассматривается в европейских странах. Недостаточно просто подтвердить диплом, необходимо еще подтвердить часы изучения определенных дисциплин. Если их не хватает, то назначается дополнительное обучение. И вот многие сейчас как раз этим всем занимается».

По словам врача, в приоритете среди его коллег сейчас Польша, так как эта страна упростила процедуру переезда для врачей из стран, не входящих в ЕС. Этому способствует и схожесть языков. Не каждый решится в зрелом возрасте переезжать в немецко-или франкоязычную страну, где знать государственный язык на высоком уровне — обязательное условие, чтобы работать по профессии.

Врач говорит, что игры со статистикой в белорусской медицине начались не с коронавируса. По словам собеседника, это обычное дело.

«Примеры простые, — говорит он. — Человек болеет онкологическим заболеванием. 3-4 стадия, за 70 лет. Его кладут в стационар. Там человек умирает. Причина смерти — сердечно-сосудистая. Понятно, что умер он от онкологии. А главврач говорит, что нет, что причина смерти — сердце, скрывать ее нужно с соответствующей меткой. Если вписать онкологию, это будет негативно сказываться на главном враче. Это все происходит в любом стационаре страны, все об этом знают. То же самое касается и смертности от инфарктов. Все скрывается, чтобы смертность от инфарктов не превышала определенных значений».

«Пришел милиционер в больницу и требовал принять его без очереди»

По словам собеседника, особая ситуация сложилась с коронавирусом. После весенней волны у медиков были надежды, что власти одумаются и подойдут к проблеме более серьезно. Но этого не произошло.

«Минздрав продолжает нагло врать, — говорит врач. — Можно сравнить статистику смертности за сутки, весной и сейчас. В европейских странах за сутки умирает 600-700 человек. А у нас 5-6. В последнее время начали 7 писать. В одной ЦРБ по Минску за сутки насобирается более 40 человек, умерших от коронавируса. В Минске 5-6 таких госпиталей. Статистика по всей стране занижена в десятки раз».

По словам собеседника, такая ложь привела к тому, что сейчас в Беларуси гораздо большая заболеваемость COVID-19, чем могла бы быть. Люди просто не чувствовали опасности и вели себя несоразмерно, не держались режима.

«Медиков возмущает также поведение сотрудников силовых структур, — добавляет он. — Недавно в Бресте пришел милиционер в больницу и требовал принять его без очереди. По какому поводу? Люди все равны. Ты пришел в поликлинику, ты обычный пациент. Жди. Никаких преимуществ у него нет, ни один силовик в поликлинике их не имеет. А они уже этим даже возмущаются. Врачи тоже боятся такой реакции. Боятся, что это может сказаться на их работе».

«Нам уже нечего терять»

По словам врача, к тому, что медики сегодня стали фактически отдельной многочисленной группой протестующих, привел ряд причин.

«Все наложилось, начиная с коронавирусной инфекции, — говорит собеседник. — Со лжи о ней. Если бы Минздрав показал правдивую статистику, то люди бы более серьезно отнеслись к этому. Занятия в школах можно было бы отменить. Мы видим, что с началом учебного года всплеск очередной.

Неоправданно высокий уровень насилия со стороны правоохранителей сильно повлиял. И в отношении простых мирных граждан, и в отношении медиков тоже. Я сейчас на самом деле просто боюсь идти по улице, мои родные тоже. Это уже конец, мы не можем больше молчать.

Вот последний случай, когда задержали нашего коллегу из больницы скорой медицинской помощи. За то, что он просто опубликовал правду (речь о враче, рассказавшем о нулевом уровне алкоголя в крови погибшего Романа Бондаренко. — Прим.). А руководство страны продолжает врать. Врач вправе представлять информацию о состоянии пациента либо с его согласия, либо с согласия родных. Мать Романа сама передала журналистам все справки об анализах. Чтобы все поняли, кто врет».

Врач убежден, что действия медиков и впредь будут солидарными. Они собираются заступаться за каждого задержанного коллегу.

«Нам уже нечего терять, — говорит врач. — Медицину довели до такого состояния, что уже все, конец. Врачам надоело быть рабами. Любой теперь может прийти, пожаловаться на врача, и врач будет виноват. Администрация в большинстве случаев занимает позицию «пациент всегда прав». Но это не всегда так. Мы за искренность выступаем, и мы солидарны с народом сейчас. В моем коллективе очень многие настроены негативно в отношении власти. Но уволиться или открыто протестовать все не могут. У кого-то жилье, у кого-то кредиты. Уволиться, если ты живешь в малом городе, врачу сложно. Где он еще найдет там работу? Уехать тоже далеко не каждый может. Это дополнительные расходы. Многие за родных своих боятся. Но настроения у всех уже критические. Увольнения — это наш последний шаг. Последний способ обратить внимание на наши проблемы».

«Страшно представить, что может произойти с медициной»

По словам собеседника, никуда не делись и проблемы с доплатами за работу с коронавирусными больными. Он говорит, что возникают сложности с тем, чтобы качественно доказать это. Анализы не всегда делаются на необходимом уровне. В итоге оплата идет, но далеко не всем медикам, которые на самом деле работали со случаями COVID-19. Отдельно можно поднимать вопрос врачей-интернов, которых вынуждают работать в коронавирусных зонах. Им дополнительно вообще не платят, так как они не врачи, а в соответствующем указе речь только о доплатах для врачей. В результате интерны могут получать дополнительные платежи только тогда, когда администрация больниц находит способ как-то их вознаградить. Это случается не всегда.

«Что должно произойти, чтобы я не уволился? Насилие надо остановить, — говорит врач. — Должна измениться система власти. Все то, о чем мы писали в своем письме, которое подписали 5 тысяч медиков. Это отставка Лукашенко, привлечение всех виновных к ответственности. Чтобы люди могли нормально ходить на работу, нормально спать. Чтобы не боялись за своих детей. Оплату труда врачей необходимо сделать достаточной. В соседних странах она в разы больше. А у нас на встрече с врачами Дмитрий Пиневич (исполняющий обязанности министра здравоохранения. — Прим.) признает это, но как можно повысить зарплаты, не говорит. Их вообще мало волнует отъезд врачей из Беларуси».

По словам собеседника, даже те медики, которые подписали обращение, в основной массе не хотели бы увольняться. Но могут быть вынуждены это сделать.

«Это будет катастрофа, — рассуждает о последствиях возможного увольнения тысяч медиков собеседник. — Большинство врачей и так работает на 1,5–2 ставки. Специалистов не хватает. К тому же многие врачи сейчас — пенсионеры. Если они уйдут, а они постепенно уходят, их не будет кем заменить. Молодыми не получится, ведь когда молодой врач приходит, он еще не специалист, специалистами становятся годами. Доктор, который только после университета, много ошибается. Он должен учиться у опытных врачей. Если будут уезжать грамотные врачи, а уезжают, как правило, такие, то мне даже страшно представить, что может произойти с медициной».

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