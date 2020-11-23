Исландия предложила визы работающим на удаленке с зарплатой выше $7 тысяч 4 23.11.2020, 21:52

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Исландские власти придумали, как можно нивелировать потери оттока туристов.

Власти Исландии разработали порядок получения долгосрочной визы для иностранцев, которые работают на удаленке. Чтобы получить право долгосрочного проживания в стране, нужно подтвердить факт ежемесячного дохода в размере 1 млн исландских крон (около $7360) или около $88 тыс. в год, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Новый порядок касается тех иностранцев, кому не требуется туристическая виза для краткосрочных поездок в Исландию. Согласно списку, опубликованному на государственном портале, речь идет, например, о странах Шенгенской зоны, США или ОАЭ.

Раньше у граждан этих стран было право находиться на территории страны не более 90 дней. Теперь после подтверждения наличия договора с иностранной компанией об удаленной работе, а также дохода человек может получить право проживать в Исландии вместе с семьей до полугода.

По мнению бывшего члена парламента страны, члена Пиратской партии Асты Гудрун Хельгадоуттир, с помощью этой меры власти хотят нивелировать последствия оттока туристов из-за пандемии. «Я думаю, что идея состоит в том, чтобы привлечь высокооплачиваемых профессионалов из Кремниевой долины или Сан-Франциско, чтобы они тратили свои деньги здесь, а не там», — цитирует политика Bloomberg.

Это решение власти Исландии приняли в конце октября. Министр финансов и экономики Бьярни Бенедиктссон отмечал, что приезжающие удаленщики смогут помочь восстановлению экономики: «Нам нужно добиться того, чтобы в плане налогообложения ничто не мешало временно разрешить людям, работающим на иностранные компании, делать это из Исландии. Мы уверены, что они принесут с собой ценный опыт и связи, которые пойдут на пользу Исландии на ее пути экономического восстановления от последствий пандемии COVID-19».

В 2010 году Исландию посетили 459 тыс. туристов, а в 2018 году — уже 2,3 млн. В 2019 году в страну приехали чуть меньше 2 млн человек. Информации о текущем годе пока нет.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 23 ноября, в Исландии за все время выявлено 5277 случаев COVID-19, умерли 26 человек. Жители должны носить маски во всех общественных местах, нельзя собираться больше 20 человек, рестораны и бары закрыты для посещения.

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