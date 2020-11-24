Глубоко под землей ученые обнаружили фрагмент Тихого океана 24.11.2020, 9:59

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Открытие совершили исследователи из Китая.

В Китае, в глубоких участках поверхностного слоя планеты обнаружили то, что дает новое значение термину "каменное дно". Речь идет о нижней части литосферы, которая в итоге тектонической субдукции переместилась более чем на четыре сотни миль, перестав быть дном Тихого океана, пишет lenta.ua.

Что же происходит с насыщенными водой тектоническими плитами, которые перестают быть дном океана и протягиваются через земную мантию под континентальной корой. "Мы получили первые высокодетализированные сейсмические изображения верхней и нижней границ литосферной плиты. Особый интерес представляет собой переходная зона мантии, которая начинается с глубины порядка 400 километров и простирается до уровня 600 километров", — рассказал Фэнлинь Ню, ученый из Университета Райса (Соединенные Штаты).

Как объяснил ученый, тепло из центра Земли поднимается через мантию и нагревает тектонические плиты, но по мере приближения континентов поток тепла иссякает, сообщает Nature Geoscience. "В определенном слое земных недр тепловая энергия возвращается обратно в глубины, чтобы в конечном итоге замкнуть круг конвекции. Этот процесс поддерживает существование таких явлений, как магнитное поле нашей планеты", — добавил геолог.

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