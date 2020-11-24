Мальта вслед за Кипром меняет правила выдачи «золотых паспортов» 2 24.11.2020, 14:13

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Правительство страны будет проводить более тщательный мониторинг новых граждан.

Претенденты на получение гражданства Мальты смогут претендовать на получение «золотых паспортов» спустя минимум год после получения статуса резидента.

Мальта меняет условия выдачи «золотых паспортов» иностранцам по программе выдачи гражданства в обмен на инвестиции. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства страны.

По новым правилам, претенденты на гражданство Мальты смогут подать заявку на его получение только спустя 1−3 года с момента получения статуса резидента. Этот срок будет зависеть от размера инвестиций.

Также сообщается, что претендентов на получение гражданства Мальты будут подвергать «тщательной юридической проверке». Также сообщается, что в течение пяти лет после получения гражданства Мальта будет проводить «постоянный мониторинг» в отношении новых граждан.

Также страна продолжит публиковать имена иностранцев, получивших «золотые паспорта».

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